Крым присоединится к акции «Ночь искусств»

Культурные учреждения Крыма примут участие в акции «Ночь искусств».

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

«В вечернее время 4 ноября порядка 30 крымских учреждений сферы культуры: театры, концертные и филармонические учреждения, музеи, библиотеки проведут увлекательные мероприятия», — заявила глава ведомства Татьяна Манежина.

Программа включает спектакли, концерты, выставки, экскурсии, мастер-классы, творческие встречи.

«Ночь искусств» будет организована и в Удмуртии, передаёт интернет-издание «Сусанин». Её участниками станут Республиканский дом народного творчества, Удмуртская государственная филармония, Национальная библиотека Удмуртии, Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда и Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт акция «Ночь искусств».