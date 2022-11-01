В Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль «Новые имена»

Фестиваль «Новые имена» состоится 5—6 ноября в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на организаторов.

Участниками фестиваля станут исполнители, прошедшие конкурсный отбор — 36 музыкантов-солистов, три фортепианных ансамбля и шесть художников из детских музыкальных и художественных школ, школ искусств, а также средних специальных учебных заведений региона.

Также запланированы мастер-классы.

Тем временем стало известно, что в Тюменской области «Пушкинской картой» пользуются 59,5% молодёжи региона. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

«В Тюменской области предлагается много разных мероприятий музеев. Их 220 на фоне общего числа событий, то есть половина повестки. При этом здесь реализовано более 137 тыс. билетов, каждый седьмой — в музей», — отметил директор по продвижению портала PRO.Культура.рф Александр Минаев.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде создали комплексные экскурсионные программы для владельцев «Пушкинских карт».