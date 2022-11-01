Узнать больше

В Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль «Новые имена»

Короткая ссылка
Фестиваль «Новые имена» состоится 5—6 ноября в Нижнем Новгороде.
В Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль «Новые имена»
  • Gettyimages.ru
  • © Mohamad Ridzuan Abdul Rashid / EyeEm

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на организаторов.

Участниками фестиваля станут исполнители, прошедшие конкурсный отбор — 36 музыкантов-солистов, три фортепианных ансамбля и шесть художников из детских музыкальных и художественных школ, школ искусств, а также средних специальных учебных заведений региона.

Также запланированы мастер-классы.

Тем временем стало известно, что в Тюменской области «Пушкинской картой» пользуются 59,5% молодёжи региона. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

«В Тюменской области предлагается много разных мероприятий музеев. Их 220 на фоне общего числа событий, то есть половина повестки. При этом здесь реализовано более 137 тыс. билетов, каждый седьмой — в музей», — отметил директор по продвижению портала PRO.Культура.рф Александр Минаев.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде создали комплексные экскурсионные программы для владельцев «Пушкинских карт».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить