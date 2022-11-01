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Метеоролог Макарова рассказала о погоде в Москве в начале ноября

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Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.
Метеоролог Макарова рассказала о погоде в Москве в начале ноября
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В ноябре начинается обычная ноябрьская погода, более спокойная, ветер будет стихать. В понедельник и вторник мы ещё будем ощущать влияние ушедшего на восток циклона, северо-западный ветер сохранится, но во вторник его порывы будут не такими сильными. Потом мы постепенно будем переходить под опеку антициклона, который сместится с запада. Будет спокойная, хорошая погода без осадков», — сообщила синоптик.

По её словам, по ночам будут минусовые температуры, по региону — от -5 до 0 °С, в столице — от -2 до 0 °С. В дневные часы прогнозируется от 0 до +5 °С, без осадков.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.

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