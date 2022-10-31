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В Москве завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому

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На Красной площади в Москве завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому.
В Москве завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает ОТР.

На историческое место монумент вернули в августе 2022 года, после чего специалисты продолжили дорабатывать территорию вокруг постамента.

«Открытие сегодня после реставрации этого замечательного монумента — это связь времён. И наша с вами задача (или наше с вами, наверное, главное отношение к этому событию) — это консолидация народа, консолидация общества, как это и было тогда, когда было принято решение о его открытии здесь, в сердце нашей страны — на Красной площади», — заявила зампред правительства России Татьяна Голикова.

Открытие памятника после реставрации намечено на 4 ноября — День народного единства.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдут торжественные мероприятия в День народного единства.

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