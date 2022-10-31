Диетолог Соломатина посоветовала есть мясо не чаще двух раз в неделю

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина посоветовала есть мясо не чаще двух раз в неделю.

«Мясо, особенно красное мясо, рекомендуют есть не чаще чем два раза в неделю», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, мясо переваривается у всех по-разному и большую роль играет способ приготовления продукта. Например, жареное мясо считается тяжёлой пищей, а котлеты и тефтели перевариваются быстрее.

«Если это курица, то можно употреблять её хоть каждый день в небольшом количестве. Но, опять же, для здорового человека. Курица, индейка, кролик. А красное мясо, то есть не грудку куриную, соответственно, раза два в неделю. Это говядина, баранина, свинина», — добавила Соломатина.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.