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Диетолог Соломатина посоветовала есть мясо не чаще двух раз в неделю

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина посоветовала есть мясо не чаще двух раз в неделю.
Диетолог Соломатина посоветовала есть мясо не чаще двух раз в неделю
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«Мясо, особенно красное мясо, рекомендуют есть не чаще чем два раза в неделю», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, мясо переваривается у всех по-разному и большую роль играет способ приготовления продукта. Например, жареное мясо считается тяжёлой пищей, а котлеты и тефтели перевариваются быстрее.

«Если это курица, то можно употреблять её хоть каждый день в небольшом количестве. Но, опять же, для здорового человека. Курица, индейка, кролик. А красное мясо, то есть не грудку куриную, соответственно, раза два в неделю. Это говядина, баранина, свинина», — добавила Соломатина.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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