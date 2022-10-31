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Диетолог Дюваль посоветовала употреблять чеснок для укрепления здоровья

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала употреблять чеснок для укрепления здоровья.
Диетолог Дюваль посоветовала употреблять чеснок для укрепления здоровья
  • Gettyimages.ru
  • © Lucy Lambriex

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что чеснок необходим для уничтожения патогенной микрофлоры в кишечнике.

Как отметила эксперт, также в чесноке много молибдена и хрома.

«Хром участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, то есть он защищает от развития диабета. Молибден нужен, чтобы регулировать обменные процессы, чтобы у нас ферменты хорошо вырабатывались. Это нужно для нашего пищеварения», — сказала Дюваль.

По её словам, достаточно съедать один зубчик чеснока в день — например, можно добавлять его в салат.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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