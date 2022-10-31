В Татарстане отреставрировали здание прогимназии XIX века

В Лаишево отреставрировали здание женской прогимназии XIX века. После окончания всех работ там разместят музей в честь Гавриила Державина.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Минстроя Татарстана.

Дом расположен в исторической части города. Здание — выявленный объект культурного наследия.

Прогимназия была построена в 1864 году. В 1917-м в здании произошёл пожар, объект отстроили заново в 1930-х годах. В советский период там размещалась школа второй ступени.

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