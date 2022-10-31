Узнать больше

Усадьбу Петра Рычкова в Оренбуржье признали объектом культурного наследия

Короткая ссылка
Усадьба одного из устроителей Оренбургского края Петра Ивановича Рычкова признана объектом культурного наследия.
Усадьбу Петра Рычкова в Оренбуржье признали объектом культурного наследия
  • Gettyimages.ru
  • © ilbusca

Как пишет RIA56, в 2021 году объект прошёл государственную историко-культурную экспертизу. Накануне стало известно, что усадьбу Рычкова внесли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Соответствующий приказ подписали в инспекции госохраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

Отмечается, что сегодня усадьба (в селе Рычковка) находится в полуразрушенном состоянии. 

Ранее НСН сообщала, что в рамках работ по реабилитации лесопарка «Кусково» завершено устройство стилизованных детских площадок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить