Усадьбу Петра Рычкова в Оренбуржье признали объектом культурного наследия

Усадьба одного из устроителей Оренбургского края Петра Ивановича Рычкова признана объектом культурного наследия.

Как пишет RIA56, в 2021 году объект прошёл государственную историко-культурную экспертизу. Накануне стало известно, что усадьбу Рычкова внесли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Соответствующий приказ подписали в инспекции госохраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

Отмечается, что сегодня усадьба (в селе Рычковка) находится в полуразрушенном состоянии.

Ранее НСН сообщала, что в рамках работ по реабилитации лесопарка «Кусково» завершено устройство стилизованных детских площадок.