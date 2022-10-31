Финалист «Большой книги» Синицкая назвала свой новый роман сложносочинённым

Писательница София Синицкая, финалист премии «Большая книга», рассказала о том, элементы каких литературных жанров встречаются в её новом романе «Хроника Горбатого».

«Мне сложно поместить «Хронику Горбатого» в какие-то жёсткие жанровые рамки, для меня это скорее реализм с долей фантастики, гротеска, которые не уводят от действительности, а, наоборот, помогают показать жизнь во всей её сложности и полноте. При желании в моём тексте можно увидеть пародию на «видение», житие, эпопею, хронику, притчу», — объяснила автор в интервью «Российской газете».

Имена победителей Национальной литературной премии «Большая книга» станут известны 8 декабря.

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