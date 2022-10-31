Финалист «Большой книги» Синицкая назвала свой новый роман сложносочинённым
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«Мне сложно поместить «Хронику Горбатого» в какие-то жёсткие жанровые рамки, для меня это скорее реализм с долей фантастики, гротеска, которые не уводят от действительности, а, наоборот, помогают показать жизнь во всей её сложности и полноте. При желании в моём тексте можно увидеть пародию на «видение», житие, эпопею, хронику, притчу», — объяснила автор в интервью «Российской газете».
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