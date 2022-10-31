Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт в Краснодарском крае 4 ноября.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Мероприятия будут организованы в театрах, музеях, выставочных и концертных залах, библиотеках. Программа включает лекции, викторины, концерты и спектакли, выставки и экскурсии.

«Традиционно девизом акции станет слоган «Искусство объединяет», — заявили в пресс-службе.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», директор Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев рассказал о новых археологических находках в Крыму.