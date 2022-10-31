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Синоптик Кубай рассказал о погоде в Приморском крае

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Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, когда в Приморском крае выпадет первый снег.
Синоптик Кубай рассказал о погоде в Приморском крае
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

«К примеру, на севере Приморья, в горной местности, снег уже лежит. К ночи даже и подмораживает. Именно сейчас устанавливается направление снежного покрова — с севера на юг края. С 1 ноября над Приморьем пройдёт очередной фронт, более дождливый на юге. Впрочем, мы в Примгидромете не исключаем, что дождь прольётся и на севере края. Благодаря господству зонального типа циркуляции циклоны, появляющиеся в Приморье, проходят над бассейном северного Амура», — отметил он в интервью PrimaMedia.

По его мнению, не исключено, что первый снег во Владивостоке пойдёт в начале первой декады. Однако это не будет именно снегопад.

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