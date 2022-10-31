Художник Грозов рассказал, почему решил стилизовать советское кино под японскую мультипликацию

Художник Дмитрий Грозов рассказал, почему решил стилизовать советские фильмы под японскую мультипликацию.

В беседе с «Петербургским дневником» он заявил, что идея родилась из шутки о том, что это несовместимые вещи.

«Это мой личный проект, которым я занимаюсь по большей части сам», — отметил Грозов.

Ряд недавних работ художник выполнил для телеканалов «Мосфильм. Золотая коллекция» и FAN.

В одной из иллюстраций он воссоздал эпизод из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром», когда Ипполит стоит в ванне.

Ранее советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев в разговоре с ФАН поделился воспоминаниями о советском и американском киноактёре, заслуженном артисте РСФСР Савелии Крамарове, которому 13 октября исполнилось бы 88 лет.