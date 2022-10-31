Узнать больше

Художник Грозов рассказал, почему решил стилизовать советское кино под японскую мультипликацию

Короткая ссылка
Художник Дмитрий Грозов рассказал, почему решил стилизовать советские фильмы под японскую мультипликацию.
Художник Грозов рассказал, почему решил стилизовать советское кино под японскую мультипликацию
  • Gettyimages.ru
  • © moodboard

В беседе с «Петербургским дневником» он заявил, что идея родилась из шутки о том, что это несовместимые вещи.

«Это мой личный проект, которым я занимаюсь по большей части сам», — отметил Грозов.

Ряд недавних работ художник выполнил для телеканалов «Мосфильм. Золотая коллекция» и FAN.

В одной из иллюстраций он воссоздал эпизод из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром», когда Ипполит стоит в ванне.

Ранее советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев в разговоре с ФАН поделился воспоминаниями о советском и американском киноактёре, заслуженном артисте РСФСР Савелии Крамарове, которому 13 октября исполнилось бы 88 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить