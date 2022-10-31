В «Ленкоме» представят спектакль «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)»

Спектакль «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)» представят в «Ленкоме» 18 ноября.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу театра.

Как отмечается, основой постановки стал роман Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Режиссёром выступил Александр Морфов.

В спектакле участвуют Александр Лазарев, Андрей Соколов, Анна Якунина, Александр Сирин и Иван Агапов.

В театре уточнили, что время и место происходящего в постановке условны.

«Всё происходящее — это необязательно Америка середины прошлого века», — говорится в сообщении.

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