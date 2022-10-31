В Челябинской области предупредили о снегопаде и усилении ветра в ближайшие дни

В Челябинской области в ближайшие дни возможны снегопады, дожди и усиление ветра.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

«В отдельных районах ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, также отложение гололёда и мокрого снега на провода. Местами порывы ветра до 18 м/с», — заявили синоптики.

Тем временем в Ижевске во вторник, 1 ноября, ожидается до +3 °С, без осадков, передаёт izhlife.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

В ночь на среду в городе возможен дождь и мокрый снег, днём будет +3 °С, без осадков.

Ранее сообщалось, что на территории Сочи в понедельник, 31 октября, местами ожидаются сильные грозовые ливни.