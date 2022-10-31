В Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль спорта Ironstar Nizhny Novgorod

В Нижнем Новгороде 4 и 5 августа 2023 года пройдёт фестиваль спорта Ironstar Nizhny Novgorod.

Программа включает соревнования по триатлону на двух дистанциях, заплывы на открытой воде, женский и детский забеги.

Ожидается более 2000 участников.

Первый день фестиваля начнётся с заплывов в Гребном канале на одну и две морские мили, затем пройдут женский и детский забеги.

5 августа состоятся соревнования по триатлону на дистанциях Olympic (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег).

«За последнее время Нижний Новгород принял множество ярких и знаковых событий. Благодаря масштабной программе преобразований к 800-летию города появились новые площадки для проведения творческих и спортивных мероприятий», — заявил губернатор Глеб Никитин.

Со своей стороны, генеральный директор Ironstar Андрей Кавун отметил, что для компании Нижний Новгород — это новая локация, и город уникален как с точки зрения туристической привлекательности, так и с точки зрения спортивной составляющей.

Фестиваль будет проходить в историческом центре города.