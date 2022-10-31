В Челябинской области сообщили об осложнении обстановки на дорогах из-за снегопада

В Челябинской области начавшиеся 31 октября снегопады существенно осложнили ситуацию на дорогах. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся на несколько дней.

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Об этом URA.RU сообщили в Министерстве дорожного хозяйства региона. «По данным дорожных служб, снег идёт по всей территории области. Наиболее обильные осадки — в Нязепетровском, Верхнеуфалейском, Каслинском, Кыштымском, Кунашакском, Красноармейском, Пластовском, Аргаяшском, Сосновском, Чебаркульском и Чесменском районах», — уточнили в пресс-службе ведомства. На трассах региона работает спецтехника. Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.