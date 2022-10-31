Представитель Киркорова прокомментировала инцидент с журналисткой в Петербурге

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская прокомментировала инцидент с журналисткой в Петербурге.

Ранее телеканал «78» сообщил, что Киркоров во время экспресс-интервью, отвечая на вопрос о том, что он привозит из разных городов, сказал, что в качестве сувениров собирает меню ресторанов.

На уточняющий вопрос от журналистки («Тырите?») певец ответил в грубой форме.

«Это выдернуто из контекста. Понятно, что ситуация была шутливая — журналистка не оскорблена, как это преподнесли», — сказала РИА Новости Успенская.

В мае 2004 года на пресс-конференции в Ростове-на-Дону Киркоров оскорбил журналистку «Газеты Дона» Ирину Ароян и призвал её покинуть зал.