«Игра престолов» стала одним из самых популярных у россиян сериалов в 2022 году
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В текущем году россияне смотрели сериалы почти 2 млн часов — это около 227 лет, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, пишут «Известия».
В тройку лидеров вошли «Игра престолов» (США, 128 389 часов), «Дом Дракона» (США, 88 089 часов) и «Контейнер» (Россия, 61 614 часов).
Кроме того, в топ попали российские «ИП Пирогова», «Содержанки» и «Реальные пацаны», а также турецкий «Постучись в мою дверь».
Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.