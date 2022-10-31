«Игра престолов» стала одним из самых популярных у россиян сериалов в 2022 году

Онлайн-платформа Movix проанализировала статистику просмотров сериалов в России с января по октябрь 2022 года и выяснила, какие из них стали лидерами у жителей страны.

В текущем году россияне смотрели сериалы почти 2 млн часов — это около 227 лет, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, пишут «Известия».

В тройку лидеров вошли «Игра престолов» (США, 128 389 часов), «Дом Дракона» (США, 88 089 часов) и «Контейнер» (Россия, 61 614 часов).

Кроме того, в топ попали российские «ИП Пирогова», «Содержанки» и «Реальные пацаны», а также турецкий «Постучись в мою дверь».

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.