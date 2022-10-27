В МХТ имени Чехова прошёл вечер в честь Ирины Мирошниченко

В МХТ имени Чехова состоялся вечер «Жизнь прекрасна» в честь 80-летия актрисы Ирины Мирошниченко.

Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

Юбилей артистка отметила в июле, но, поскольку театр ушёл на каникулы, творческий вечер провели в октябре.

Мирошниченко вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«В этом театре всегда существовала фраза «служить искусству», «служить Московскому художественному театру». Когда я пришла в театр, была такая формулировка — не работать, а именно служить. Казалось, что служение искусству — это миссия, это что-то высокое, и с этим чувством я работала много лет на сцене. И поверьте, до сих пор живу с этим чувством и думаю, что для меня это дорогая и важная награда с огромным смыслом», — сказала актриса.

Ведущими вечера были Игорь Верник и Игорь Золотовицкий.

Поздравить Мирошниченко пришли Евгений Миронов, Аркадий Инин, Евгений Герасимов.

Ранее актриса Галина Безрук в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о мюзикле «Человек, который смеётся», премьерные показы которого пройдут в конце октября во Дворце на Яузе.