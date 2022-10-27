В Башкирии ожидаются ночные заморозки 28 октября
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Об этом сообщает mkset.ru.
В некоторых районах температура может опуститься до -12 °С. Днём синоптики прогнозируют от -2 до +3 °С.
Также в регионе ожидается туман с видимостью до 500 м.
В то же время стало известно, что в начале ноября по территории Приморского края ожидается прохождение волнового циклона, который принесёт дожди и грозы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
Ранее синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области предупредили, что в ноябре в Челябинске почти ежедневно будут выпадать сильные осадки.