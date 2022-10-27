В Башкирии ожидаются ночные заморозки 28 октября

По данным Башкирского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 28 октября, в республике ожидается морозная погода -2…-7 °С.

Об этом сообщает mkset.ru.

В некоторых районах температура может опуститься до -12 °С. Днём синоптики прогнозируют от -2 до +3 °С.

Также в регионе ожидается туман с видимостью до 500 м.

В то же время стало известно, что в начале ноября по территории Приморского края ожидается прохождение волнового циклона, который принесёт дожди и грозы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Ранее синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области предупредили, что в ноябре в Челябинске почти ежедневно будут выпадать сильные осадки.