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В Башкирии ожидаются ночные заморозки 28 октября

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По данным Башкирского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 28 октября, в республике ожидается морозная погода -2…-7 °С.
В Башкирии ожидаются ночные заморозки 28 октября
  • globallookpress.com
  • © Mathias Podstawka / EyeEm

Об этом сообщает mkset.ru.

В некоторых районах температура может опуститься до -12 °С. Днём синоптики прогнозируют от -2 до +3 °С.

Также в регионе ожидается туман с видимостью до 500 м.

В то же время стало известно, что в начале ноября по территории Приморского края ожидается прохождение волнового циклона, который принесёт дожди и грозы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Ранее синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области предупредили, что в ноябре в Челябинске почти ежедневно будут выпадать сильные осадки.

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