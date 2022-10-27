Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплые и дождливые выходные в Подмосковье

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал тёплые и дождливые выходные в Московской области.

«Мы идём на повышение температуры, причём довольно значительное. Про ночные заморозки забудем. Температура в дневные часы будет достигать +10...12 °C. Не исключено, что на юге Подмосковья столбик термометра поднимется до +14 °C», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, будет пасмурная погода и не исключены продолжительные дожди.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.