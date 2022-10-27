В Татарстане ожидаются ночные морозы до -4 °С в конце недели

В Татарстане ожидаются ночные морозы и мокрый снег в конце текущей недели.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В пятницу, 28 октября, будет облачно, днём +3 °С, ночью -1 °С. В субботу, 29 октября, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, местами мокрый снег. Ночью до -4 °С, днём 0...+5 °С.

В воскресенье, 30 октября, ожидаются мокрый снег и дождь, усиление ветра до 20 м/с. Ночью -2 °С, днём до +7 °С.

Похолодание ожидается и в Ростове-на-Дону. В пятницу температура воздуха составит до +9 °С, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на Гидрометцентр. В субботу потеплеет до +11 °С, в воскресенье — до +13 °С.

Ранее синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области предупредили, что в ноябре в Челябинске почти ежедневно будут выпадать сильные осадки.