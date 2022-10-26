Более трети петербуржцев изучают иностранные языки не ради карьеры

Более трети жителей Санкт-Петербурга изучают иностранные языки не по работе и не ради карьеры.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого «Петербургским дневником» и «Единой картой петербуржца».

По словам четверти респондентов, они изучают языки, чтобы чувствовать себя комфортно во время поездок за рубеж.

Ещё 10% объясняют это интересом к другим культурам и языкам. Столько же участников исследования заявили, что к знанию языков их обязывает сфера деятельности.

По словам 3%, они намерены продолжать образование или работать за границей, а 30% назвали другие причины.

Как утверждают 22% респондентов, они не изучали иностранных языков.

Ранее Ирина Казакова, руководитель методического отдела по английской программе Sun School, рассказала, с какого возраста детям можно начинать учить английский язык.