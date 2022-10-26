Актёр Сухоруков рассказал, что предлагал Балабанову снять «Брат 3»

В Тюмени прошёл творческий вечер народного артиста России Виктора Сухорукова. В ходе пресс-конференции артист ответил на вопрос, могла ли быть третья часть культового фильма «Брат».

«Конечно, когда вышел «Брат 2», я понял, что нужно продолжение. Тогда я приехал к Алексею Балабанову и сказал: «Брат 3». Даже если не получится — денег заработаем. Нам простят, если фильм будет неинтересный». Это были не пустые слова — с собой у меня были идеи и зарисовки к новой части. Режиссёр ответил на моё предложение так: «Делать новый фильм я не буду, потому что я не знаю этого времени». Это он сказал ещё десять лет назад», — рассказал Сухоруков в беседе с megatyumen.ru.

По его признанию, если бы ему поступило такое предложение сегодня, он отказался бы с такой же формулировкой.

Ранее актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий Виктор Бычков в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о советском и российском кинорежиссёре, сценаристе, продюсере Игоре Масленникове, создателе фильмов о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, в день его рождения 26 октября.