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Аналитики назвали популярные железнодорожные направления на ноябрьские праздники

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Исследование показало, какие железнодорожные направления стали самыми популярными на ноябрьские праздники среди россиян.
Аналитики назвали популярные железнодорожные направления на ноябрьские праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на сервис Туту.ру.

Возглавили список Москва и Санкт-Петербург. Доля пассажиров, выбравших эти направления, — по 13,4%.

В топ также попали Нижний Новгород, Казань, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ярославль и Воронеж.

В свою очередь, ВЦИОМ провёл исследование, в ходе которого выяснилось, какие места для отпуска жители России считают лучшими. Так, лидером стал Байкал, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу центра.

Далее следуют Крым, Алтай и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край посетили почти 1,2 млн туристов за январь — сентябрь 2022 года.

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