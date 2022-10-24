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В Самаре отреставрируют комплекс строений XIX века Дом полицейского управления

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В Самаре утвердили проект реставрации памятника архитектуры в стиле классицизма и эклектики — Дом полицейского управления.
В Самаре отреставрируют комплекс строений XIX века Дом полицейского управления
  • РИА Новости

В одном из зданий Дома полицейского управления с декабря 1917-го по июнь 1918 года находился штаб охраны Самары, сообщает sovainfo.ru.

Специалисты планируют воссоздать первоначальный облик усадьбы с её архитектурно-декоративным оформлением. 

Как уточняется, в состав комплекса входят несколько построек 1860—1870 и 1917—1918 годов. 

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в подмосковном Подольске реконструируют усадьбу Ивановское.

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