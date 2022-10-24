В Самаре отреставрируют комплекс строений XIX века Дом полицейского управления
- РИА Новости
В одном из зданий Дома полицейского управления с декабря 1917-го по июнь 1918 года находился штаб охраны Самары, сообщает sovainfo.ru.
Специалисты планируют воссоздать первоначальный облик усадьбы с её архитектурно-декоративным оформлением.
Как уточняется, в состав комплекса входят несколько построек 1860—1870 и 1917—1918 годов.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в подмосковном Подольске реконструируют усадьбу Ивановское.