Кинолог Голубев дал советы по прогулкам с собакой в дождливую погоду
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В беседе с РИАМО он заявил, что не стоит проявлять сильную настойчивость, если питомец отказывается от продолжительной прогулки. Это может напугать собаку и создать неприятные ассоциации с прогулкой.
В дождь собака, особенно маленькая, с короткой шерстью или без, может быстро замёрзнуть. Так, специалист порекомендовал обращать внимание на изменения в поведении питомца и возвращаться домой, пока тот не замёрзнет ещё сильнее.
Кроме того, Голубев напомнил, что влага в воздухе делает запахи ярче. Это обстоятельство может отвлекать и беспокоить собаку.
Ранее, как сообщало «Радио 1», в Российской кинологической федерации рассказали, как научить собаку оставаться дома без хозяина.