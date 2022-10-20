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Кинолог Голубев дал советы по прогулкам с собакой в дождливую погоду

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы по прогулкам с собакой в дождливую погоду.
Кинолог Голубев дал советы по прогулкам с собакой в дождливую погоду
  • Gettyimages.ru
  • © Jaromír Chalabala / 500px

В беседе с РИАМО он заявил, что не стоит проявлять сильную настойчивость, если питомец отказывается от продолжительной прогулки. Это может напугать собаку и создать неприятные ассоциации с прогулкой.

В дождь собака, особенно маленькая, с короткой шерстью или без, может быстро замёрзнуть. Так, специалист порекомендовал обращать внимание на изменения в поведении питомца и возвращаться домой, пока тот не замёрзнет ещё сильнее.

Кроме того, Голубев напомнил, что влага в воздухе делает запахи ярче. Это обстоятельство может отвлекать и беспокоить собаку.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Российской кинологической федерации рассказали, как научить собаку оставаться дома без хозяина.

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