Диетолог Калинчев посоветовал добавить в зимний рацион сало и масло

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев дал советы по питанию в зимний период.

«Чем больше времени вы проводите на холоде, чем больше у вас физической активности, тем больше калорий нужно. В холодное время года надо добавлять в рацион больше животного жира. Жирное мясо, сало, сливочное масло, сметана, например», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, нужно больше сложных углеводов, гречки, перловки, бурого риса.

«Вместе они дадут более длительную сытость и лучшее самочувствие, что важно для комфортного нахождения на холоде, для тех же прогулок, например», — добавил Калинчев.

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