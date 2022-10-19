В Московском зоопарке у пары краснокнижных ящериц появилось потомство

В столичном зоопарке появился на свет детёныш ящерицы сцинка.

Этот вид в природе обитает на Соломоновых островах и занесён в Международную Красную книгу, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

Пара сцинков поселилась в зоопарке четыре года назад и только сейчас дала потомство.

«Выводить потомство у гигантских цепкохвостых сцинков — сложный и долгий процесс. Это скрытные, осторожные, территориальные животные. К тому же они моногамны. Чтобы обзавестись детёнышами, им нужно не только чувствовать себя комфортно в вольере, но и найти общий язык с партнёром», — прокомментировала событие гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградском зоопарке организовали акцию «Дары осени», в рамках которой петербуржцы собрали порядка 800 кг фруктов и ягод для животных.