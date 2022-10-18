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Диетолог Стародубова посоветовала заправлять первые блюда растительными маслами

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Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова дала рекомендации по питанию в холодную погоду.
Диетолог Стародубова посоветовала заправлять первые блюда растительными маслами
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«Заправлять первые блюда рекомендуется растительными маслами, преимущественно холодного отжима, добавляя их в уже готовое блюдо», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Стародубовой, растительные масла холодного отжима — источник витаминов и ненасыщенных жирных кислот, которые благотворно влияют на уровень холестерина и насыщают мембраны клеток.

«Даже здоровым людям рекомендуется варить первые блюда на вторичных бульонах из маложирных сортов мяса или птицы и отдавать предпочтение супам на овощном отваре», — отметила она.

Как считает эксперт, согреться помогут и тёплые напитки со свежими или сушёными ягодами, пряностями. От сахара желательно отказаться.

«Но необходимо учитывать, что пряные, а тем более сладкие напитки плохо утоляют жажду. Лучше всего для этого подходит питьевая вода, именно за счёт неё должна восполняться основная потеря жидкости в нашем организме», — уточнила Стародубова.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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