В Челябинской области ожидается гололедица
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.
«В ночь на 19 октября в отдельных районах Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на крайнем западе до умеренных. Местами гололёдные явления, которые будут наблюдаться и утром», — отмечается в сообщении.
Дожди и мокрый снег продолжатся 20 и 21 октября.
Ночные температуры ожидаются в районе -1...+5 °С, днём до +11 °С. Порывы ветра 15—18 м/с.
Тем временем в Воронежской области ввели режим ЧС в 22 районах из-за проливных дождей, передаёт ОТР.
Ранее пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева заявила, что первый снег может выпасть в Нижнем Новгороде после 20 октября.