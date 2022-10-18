В Челябинской области ожидается гололедица

Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

«В ночь на 19 октября в отдельных районах Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на крайнем западе до умеренных. Местами гололёдные явления, которые будут наблюдаться и утром», — отмечается в сообщении.

Дожди и мокрый снег продолжатся 20 и 21 октября.

Ночные температуры ожидаются в районе -1...+5 °С, днём до +11 °С. Порывы ветра 15—18 м/с.

Тем временем в Воронежской области ввели режим ЧС в 22 районах из-за проливных дождей, передаёт ОТР.

Ранее пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева заявила, что первый снег может выпасть в Нижнем Новгороде после 20 октября.