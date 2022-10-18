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Актриса Галина Безрук рассказала о мюзикле «Человек, который смеётся»

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Актриса Галина Безрук рассказала подробности о мюзикле «Человек, который смеётся», премьерные показы которого пройдут в конце октября во Дворце на Яузе.
Актриса Галина Безрук рассказала о мюзикле «Человек, который смеётся»
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Я играю герцогиню Джозиану. Конечно, у нас интерпретация знаменитого романа Виктора Гюго, и события, сюжет, характеры героев несколько изменены, чтобы зрелище было более ярким. Моя роль тоже очень яркая, гротесковая. Есть где разгуляться», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, её героиня никого не любит, но всё время хочет найти любовь.

«В нашем спектакле много слов и много музыки, вокальных партий. В общем, есть что поиграть, есть что попеть. Такое умиротворяющее равновесие. Все герои — в роскошных, хотя и современных костюмах. Видоизменяющиеся, стильные декорации, отличный свет», — сообщила Безрук.

Она также отметила музыку Тима Филипса и Марка Тейтлера.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.

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