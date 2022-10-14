Победитель «Маски» Анатолий Цой рассказал о своём участии в шоу

Певец и автор песен, бывший участник группы MBAND, победитель проекта «Маска» Анатолий Цой поделился эмоциями от участия в проекте.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» исполнитель назвал «Маску» главным проектом, ставшим для него трамплином в мир шоу-бизнеса. Он отметил, что главное в проекте — правдивость.

«Действительно, всё скрывают, тайно забирают из дома. Я выходил из квартиры в чёрном худи размера оверсайз, в очень большой маске, которая полностью закрывала лицо. Нельзя было ни с кем этим делиться и рассказывать о том, что участвую в проекте... И если ты случайно встречаешь в коридорах съёмочных павильонов какого-то участника в маске, ты не можешь заговорить с этим человеком. Поэтому мы все общались на языке жестов. Удавалось сохранять интригу до конца», — сказал Цой.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.