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Победитель «Маски» Анатолий Цой рассказал о своём участии в шоу

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Певец и автор песен, бывший участник группы MBAND, победитель проекта «Маска» Анатолий Цой поделился эмоциями от участия в проекте.
Победитель «Маски» Анатолий Цой рассказал о своём участии в шоу
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» исполнитель назвал «Маску» главным проектом, ставшим для него трамплином в мир шоу-бизнеса. Он отметил, что главное в проекте — правдивость.

«Действительно, всё скрывают, тайно забирают из дома. Я выходил из квартиры в чёрном худи размера оверсайз, в очень большой маске, которая полностью закрывала лицо. Нельзя было ни с кем этим делиться и рассказывать о том, что участвую в проекте... И если ты случайно встречаешь в коридорах съёмочных павильонов какого-то участника в маске, ты не можешь заговорить с этим человеком. Поэтому мы все общались на языке жестов. Удавалось сохранять интригу до конца», — сказал Цой.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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