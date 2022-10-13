Барельеф «Мефистофель» станет экспонатом выставки в Петербурге

Барельеф «Мефистофель», сбитый несколько лет назад с одного из домов в Петроградском районе Санкт-Петербурга, станет экспонатом выставки.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Фрагменты барельефа были переданы в отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Как рассказала куратор экспозиции Елена Кононенко, разработан дизайн-проект выставки.

«Мы не просто раскладываем фрагменты произведения, нужно составить связный, узнаваемый образ Мефистофеля из множества деталей разной степени сохранности. Кроме того, важная часть работы — монтаж барельефа. На данный момент мы подготовили дизайн-проект экспозиции. По самым оптимистичным прогнозам, открытие выставки должно состояться в конце октября. Но, думаю, что более реальный срок — первая половина ноября», — сообщила Кононенко.

Она уточнила, что склейки фрагментов не будет — у каждой детали будет свой крепёж и подложка для монтажа.

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