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Александр Збруев поделился воспоминаниями об актёре Савелии Крамарове

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Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев поделился воспоминаниями о советском и американском киноактёре, заслуженном артисте РСФСР Савелии Крамарове, которому 13 октября исполнилось бы 88 лет.
Александр Збруев поделился воспоминаниями об актёре Савелии Крамарове
  • РИА Новости

«Он хотел соответствовать тому, как его воспринимает зритель. Он хотел этому соответствовать, но, конечно, как человек он был глубже того, что ему приходилось играть на экране. Это был намного более глубокий человек, который и картины собирал, и театром интересовался», — рассказал Збруев в разговоре с ФАН.

Он выразил убеждённость, что Крамаров оставил след в кинематографе. Там, где он снимался, он всегда был симпатичен, а когда его не было в кадре, хотелось, чтобы он скорее появился, отметил Збруев.

Крамаров снялся в 77 художественных фильмах, среди которых «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Большая перемена», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и другие.

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