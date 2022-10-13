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Олег Гаркуша рассказал о своём участии в съёмках фильма «Сказка для старых»

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Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша рассказал, как принял участие в режиссёрском дебюте актёра Фёдора Лаврова «Сказка для старых».
Олег Гаркуша рассказал о своём участии в съёмках фильма «Сказка для старых»
  • РИА Новости

В интервью «Известиям» музыкант признался, что согласился на съёмки в фильме после звонка режиссёра.

«О том, кого мне придётся сыграть, он не рассказывал. Я же не актёр. У меня нет агента. И при этом у меня в копилке более 30 фильмов. Каким образом?.. Режиссёры видят меня в том или ином образе и приглашают. Сценарий я не читаю никогда. Только прошу, чтобы мне прислали мои сцены. Всё. И с Федей Лавровым то же самое было», — поделился артист.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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