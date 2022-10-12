Диетолог Никитина посоветовала есть шоколад маленькими кусочками
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«И если вы хотите получить именно удовольствие, а не наесть лишние килограммы, то правильнее есть шоколад маленькими кусочками, тщательно растворяя его во рту. Не кусая, не грызя. Тогда повышается настроение, возникает мгновенная бодрость, как от любого хорошего быстрого углевода», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, шоколад — это не еда, а лакомство.
Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.