Диетолог Никитина посоветовала есть шоколад маленькими кусочками

Психотерапевт, сексолог, диетолог-нутрициолог, анти-эйдж терапевт Лариса Никитина посоветовала есть шоколад маленькими кусочками.

«И если вы хотите получить именно удовольствие, а не наесть лишние килограммы, то правильнее есть шоколад маленькими кусочками, тщательно растворяя его во рту. Не кусая, не грызя. Тогда повышается настроение, возникает мгновенная бодрость, как от любого хорошего быстрого углевода», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, шоколад — это не еда, а лакомство.

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