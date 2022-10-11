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Миколог Вишневский спрогнозировал «неожиданную» грибную волну в середине октября

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Кандидат биологических наук, миколог, председатель Русского микологического общества Михаил Вишневский спрогнозировал «неожиданную» грибную волну в середине октября.
Миколог Вишневский спрогнозировал «неожиданную» грибную волну в середине октября
  • Gettyimages.ru
  • © Johner Images

«Год действительно не грибной», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в этом году было либо холодно, но сухо, либо влажно, но жарко.

Как отметил Вишневский, благоприятное сочетание погодных условий сложилось в конце сентября.

«Сейчас потихоньку начинается грибная волна. Середина октября, как я предсказывал ещё в начале августа, будет вполне грибной. А вот продолжительность её будет зависеть от погоды», — пояснил эксперт.

Ранее кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, научный сотрудник Полистовского заповедника Владимир Гмошинский в беседе с «Радио 1» рассказал, сбор каких краснокнижных грибов запрещён в Московской области.

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