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Выставка «Вечерний Санкт-Петербург»: 105 лет с городом» откроется 17 октября

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Выставка «Вечерний Санкт-Петербург»: 105 лет с городом» начнёт работу в понедельник, 17 октября, у станции метро «Гостиный Двор».
Выставка «Вечерний Санкт-Петербург»: 105 лет с городом» откроется 17 октября
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Корреспонденты «Вечёрки» «открывали» Ленинградский метрополитен и авиалинию Ленинград — Москва, присутствовали при «рождении» первого в мире атомного ледокола и встречали первые «Алые паруса», вместе с большой страной они приветствовали первого космонавта Земли Юрия Гагарина и кричали «Зенит» — чемпион!» в 1984 году», — заявил издатель газеты «Вечерний Санкт-Петербург» Кирилл Смирнов.

По его словам, для выставки отобраны газетные полосы, на которых отражена и история самого издания, и история города и страны.

Ранее сообщалось, что в Петербурге создадут интерактивный историко-культурный проект «Путь Петра».

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