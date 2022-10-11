Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт 21—29 октября в Петербурге
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Об этом сообщает ФАН.
В рамках мероприятия запланированы три программы — международная, национальная и экспериментальная. Всего покажут 50 фильмов.
Также в ходе фестиваля состоятся мастер-классы и круглые столы.
Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.