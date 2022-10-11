Узнать больше

Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт 21—29 октября в Петербурге

Короткая ссылка
Кинофестиваль «Послание к человеку» состоится с 21 по 29 октября в Санкт-Петербурге.
Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт 21—29 октября в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Davydova / EyeEm

Об этом сообщает ФАН.

В рамках мероприятия запланированы три программы — международная, национальная и экспериментальная. Всего покажут 50 фильмов.

Также в ходе фестиваля состоятся мастер-классы и круглые столы.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить