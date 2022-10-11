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Бренд-менеджер Черепанова назвала необходимостью ношение головных уборов в холод

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Бренд-менеджер «Русской косметики» Ирина Черепанова назвала необходимостью ношение головных уборов в холодную погоду.
Бренд-менеджер Черепанова назвала необходимостью ношение головных уборов в холод
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

«При воздействии холода происходит спазм кровеносных сосудов, повреждающий фолликулы, из-за чего волосы могут выпадать. Не сушите пряди горячим воздухом во избежание дополнительного обезвоживания стержней волос. Не стоит сразу же после сушки феном выходить на холодный воздух: волосам необходимо «остыть», резкий перепад температуры провоцирует спазм сосудов», — заявила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, из шампуней лучше отдавать предпочтение составам с мягкой моющей основой, содержащей увлажняющие и питательные компоненты.

Черепанова также посоветовала делать маски для защиты волос.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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