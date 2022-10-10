Синоптик Синенков рассказал, что в Москве на этой неделе будет до +10 °С
- АГН «Москва»
«Характер погодных условий будет определять антициклон. Это означает, что облаков на небосклоне будет минимальное количество. Осадков до конца недели, включая выходные дни, не ожидается. Погода будет солнечной», — рассказал специалист «Известиям».
По его словам, во вторник, 11 октября, столбик термометров в Москве поднимется до +12 °С, а во второй половине недели будет от +8 до +10 °С. Это связано с тем, что воздух будет поступать с севера, уточнил синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного.