Синоптик Синенков рассказал, что в Москве на этой неделе будет до +10 °С

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал хорошую погоду в Москве на предстоящей неделе с дневными температурами в районе +12 °С. При этом возможны ночные заморозки.

«Характер погодных условий будет определять антициклон. Это означает, что облаков на небосклоне будет минимальное количество. Осадков до конца недели, включая выходные дни, не ожидается. Погода будет солнечной», — рассказал специалист «Известиям».

По его словам, во вторник, 11 октября, столбик термометров в Москве поднимется до +12 °С, а во второй половине недели будет от +8 до +10 °С. Это связано с тем, что воздух будет поступать с севера, уточнил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного.