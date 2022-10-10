Эксперт по ароматерапии Тихонов назвал эфирные масла с лавандой эффективными при снятии стресса

Эксперт по ароматерапии и эфирным маслам, руководитель парфюмерной и косметической компании Александр Тихонов дал рекомендации по борьбе со стрессом.

В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что одним из самых изученных натуральных масел от тревожности является лаванда.

Как утверждает Тихонов, ещё один аромат, способствующий снижению стресса, — апельсин.

По словам эксперта, благотворно на нервную систему влияют также бергамот и герань.

«В 2015 году исследование женщин, которые слышали запах герани на первом этапе родов, показало, что эфирное масло герани может помочь уменьшить беспокойство и диастолическое кровяное давление. Поэтому, если вы просыпаетесь с беспокойством, вам стоит обратить внимание на герань», — сказал Тихонов.

Он добавил, что от стресса поможет избавиться и мускатный шалфей.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.