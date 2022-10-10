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Синоптик Вильфанд назвал срок окончания бархатного сезона на черноморском побережье России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на черноморском побережье России продлится дольше обычного.

«Обычно бархатный сезон заканчивается в последних числах сентября — первых числах октября. Но в этом году деятельный слой моря был очень тёплый. Антициклональная погода способствовала тому, что солнечная энергия, поступающая на поверхность моря, закачивалась в более глубинные слои и деятельный слой прогрелся, поэтому он медленно отдаёт своё тепло. В этом году бархатный сезон продлится ещё несколько дней», — заявил Вильфанд в беседе с URA.RU.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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