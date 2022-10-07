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В Тюменской области более 56 800 жителей воспользовались «Пушкинской картой»

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В Тюменской области более 56 800 жителей воспользовались «Пушкинской картой» с начала 2022 года.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Чаще всего обладатели карты тратят средства на спектакли Тюменского драматического театра (около 26 тыс. с начала года).

Второе место занимает музей имени Словцова (7 тыс. билетов), третье — Тобольский драмтеатр (4,2 тыс.).

«Жители Тюменской области по достоинству оценили все преимущества «Пушкинской карты». Её обладатели могут совершенно бесплатно посетить спектакли, концерты, мастер-классы, квизы, познакомиться с редкими книгами и многое другое», — заявила директор Департамента культуры Елена Майер.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.

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