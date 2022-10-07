В Тюменской области более 56 800 жителей воспользовались «Пушкинской картой»
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Чаще всего обладатели карты тратят средства на спектакли Тюменского драматического театра (около 26 тыс. с начала года).
Второе место занимает музей имени Словцова (7 тыс. билетов), третье — Тобольский драмтеатр (4,2 тыс.).
«Жители Тюменской области по достоинству оценили все преимущества «Пушкинской карты». Её обладатели могут совершенно бесплатно посетить спектакли, концерты, мастер-классы, квизы, познакомиться с редкими книгами и многое другое», — заявила директор Департамента культуры Елена Майер.
Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.