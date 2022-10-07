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В Крыму 8 октября ожидается усиление ветра до 22 м/с

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В Крыму в субботу, 8 октября, ожидается ухудшение погоды.
В Крыму 8 октября ожидается усиление ветра до 22 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Скорость порывов северо-восточного ветра может составить 17—22 м/с.

Спасатели призвали граждан проявлять осторожность при выходе на улицу, а также не приближаться к дорожным знакам, деревьям, рекламным конструкциям.

Кроме того, не рекомендуется выходить в горно-лесную местность и в море, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в регионах России.

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