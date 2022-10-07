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Премию «Ника» не будут вручать в 2022 году

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35-я Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника» в 2022 году не состоится, она будет перенесена на 2023-й.
Премию «Ника» не будут вручать в 2022 году
  • РИА Новости

Как сообщил в беседе с ТАСС художественный руководитель премии Юлий Гусман, конкурс уже состоялся, однако торжественная церемония награждения будет перенесена. При этом он подчеркнул, что деятельность самой премии не прекращается.

Список номинантов на получение премии «Ника» был опубликован в конце февраля 2022 года. Шесть кинолент претендовали на звание лучшего фильма — «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Медея» Александра Зельдовича, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Купе номер шесть» Юхо Куосманена, «Уроки фарси» Вадима Перельмана и «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Премия «Ника» была учреждена в 1988 году секретариатом Союза кинематографистов СССР по инициативе режиссёра Юлия Гусмана. С тех пор церемония проходит ежегодно.

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