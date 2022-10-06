Московский зоопарк сообщил о рождении детёныша викуньи

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появился на свет детёныш викуньи.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

За последние два месяца это второе пополнение в семье викуний — в середине августа у них родился один детёныш, в начале сентября — второй. У них разные матери и один отец.

Столичный зоопарк принимает участие в программе по сохранению редких викуний. Животные занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградском зоопарке организовали акцию «Дары осени», в рамках которой петербуржцы собрали порядка 800 кг фруктов и ягод для животных.