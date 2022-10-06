Циклон принесёт в Приморье дожди и сильный ветер 10—11 октября

В Примгидромете сообщили, что циклон, который придёт в регион 10—11 октября, вероятно, затронет районы побережья и принесёт в Приморский край обильные дожди и сильный ветер.

При этом специалисты добавили, что похолодания и снега не ожидается, сообщает vostokmedia.com.

В то же время прогностическая траектория вихря, от которой зависит степень его влияния на погоду, меняется каждый срок расчёта, поэтому прогноз является не окончательным, пишет ИА PrimaMedia.

При угрозе опасных явлений будет распространено штормовое предупреждение.

Ранее ГУ МЧС России по Ленинградской области выпустило предупреждение о сильном ветре в регионе в четверг, 6 октября.