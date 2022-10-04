Актёр Бычков поделился воспоминаниями о режиссёре Александре Рогожкине

В день рождения кинорежиссёра, сценариста, народного артиста России Александра Рогожкина воспоминаниями о нём поделился актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий Виктор Бычков.

В беседе с ФАН Бычков признался, что хорошо знал Рогожкина, бывал у него в гостях.

«Он был умнейший человек. Наверное, ему было неуютно с окружающими. У него не было много друзей. Были товарищи по учёбе, по «Ленфильму». Умный человек всегда одинок, тем более историк, литератор, режиссёр», — сказал актёр.

Рогожкин снял такие фильмы, как «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Кукушка», «Блокпост», сериал «Убойная сила».

Умер он 23 октября 2021 года в возрасте 72 лет.

Ранее актриса Ольга Погодина в беседе с газетой «Известия» выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Краснопольского.